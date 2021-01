Roma. Non ci sarebbero dubbi, né tentennamenti: gli studenti torneranno a scuola dopo l’Epifania. Stando a quanto appreso dall’agenzia Ansa, nel corso del vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts, il premier Giuseppe Conte avrebbe affermato che la didattica in presenza al 50% nelle scuole deve ripartire dal 7 gennaio.

