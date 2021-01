Coronavirus, in serata incontro tra Governo e Regioni. Toti: «Serve equilibrio tra situazione Covid ed economia»

Genova. Avrà luogo in serata, intorno alle 21,30, un primo incontro tra il governo centrale e i presidenti delle Regioni italiane per valutare i provvedimenti da adottare a partire dal 7 gennaio, quando terminerà il decreto legge in vigore durante le festività natalizie. Ad annunciarlo è stato il governatore ligure Giovanni Toti. Dalla riunione non dovrebbero emergere particolari novità: secondo il presidente di Regione Liguria si tratta infatti di un incontro interlocutorio, anche se l’annuncio delle decisioni finali prese dal governo romano dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

... » Leggi tutto