Covid, 221 nuovi casi in Liguria: aumentano gli ospedalizzati, tasso di positività sopra il 10%

Liguria. Sono 221 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 2.140 tamponi molecolari effettuati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Il tasso di positività è quindi anche oggi superiore al 10%.

Nel dettaglio: dei nuovi positivi, 31 sono stati individuati in Asl2; 44 in Asl1; 47 in Asl3, mentre 21 in Asl4 e altri 71 sono stati riscontrati in Asl5.

