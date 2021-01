Covid, Toti: “Al lavoro sul piano vaccini, spero Liguria in zona gialla dopo il 6 gennaio”

Liguria. “I dati, essendo relativi al primo giorno dell’anno, sono poco significativi, anche se durante le vacanze la nostra sanità ha sempre lavorato e non ci siamo mai fermati. I tamponi molecolari riprenderanno nei loro numeri, precedenti alle festività, tra domenica e lunedì. Emerge comunque una situazione sostanzialmente stabile. I dati ospedalieri contano 13 persone in più, in particolare nella ASL 1 Imperiese a causa di un cluster in una Rsa e nella ASL 2 Savonese, sempre per un cluster in una residenza, cala il Tigullio e resta stabile la situazione su Genova, crescono di tre unità le terapie intensive”. Lo ha comunicato questa sera il presidente di Regione Liguri Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza Covid dopo la riunione della cabina di regia con i nuovi vertici della sanità.

“La pressione sugli ospedali – ha continuato Toti – resta piuttosto bassa, come ci hanno confermato tutti i direttori generali delle strutture e delle aziende. Sono purtroppo nove i deceduti nella giornata di ieri e in quella precedente. Un elenco sempre doloroso, più basso di altri giorni perché le analisi e la definizione dei decessi richiede del tempo”.

... » Leggi tutto