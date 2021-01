Genoa-Lazio 1-1, la cura Ballardini funziona: squadra trasformata

Genova. Un Genoa trasformato dalla cura Ballardini conquista un pareggio che quasi sta stretto per come i rossoblù hanno affrontato il secondo tempo. Finisce 1-1 contro una Lazio che beneficia di un calcio di rigore a inizio partita, ma poi si specchia troppo in se stessa e non è in grado di portare il match dalla propria parte, sbagliando almeno due occasioni clamorose. Il Genoa trova il pareggio con un contropiede da manuale con Shomurodov, appena entrato, che fa tutto bene, servendo una palla perfetta a Destro. L’uzbeko è insieme a Zajc una delle note più liete della partita, ma tutta la squadra è apparsa davvero in crescita: squadra corta, aggressiva, che arriva sulle seconde palle. Un’altra storia, insomma.

Primo tempo. C’è Pjaca vicino a Destro in attacco. Scamacca in panchina. Difesa con Masiello, Zapata e Criscito. In mezzo al campo due centrali esperti come Behrami e Badelj insieme al folletto Rovella.

