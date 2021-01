L’ultimo Consiglio Federale 2020

Oltre ad aver approvato lo Statuto/Regolamento della Lega di A in vista delle elezioni FIGC ed erogati ulteriori 2.5 milioni di contributi ai club professionisti e dilettanti nell’ultima riunione dell’anno horribilis, c’è stato il ricordo di Paolo Rossi, al quale sarà intitolata la sala del Consiglio Federale.

Sempre il 22 dicembre nella conferenza stampa successiva al Consiglio, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato: “Avevamo l’esigenza di approvare l’ultimo statuto di una componente, la Serie A, per consentire di avviare il percorso elettorale recependo i principi informatori del CONI; abbiamo inoltre colto l’occasione per distribuire ulteriori risorse ai club come piccolo rimborso per le onerose ed eccessive spese che stanno sostenendo in questo periodo”.

