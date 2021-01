Minacce a Bassetti dopo il vaccino anti Covid-19, l’infettivologo: «Prevedo tempi bui per l’Italia»

Genova. Nel giorno del V-Day, tenutosi il 27 dicembre scorso, a ricevere una delle prime dosi del vaccino anti Covid-19 è stato anche il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: «Mi sento più forte! – le parole dell’infettivologo dopo la vaccinazione – . È iniziata un nuova era, speriamo sia l’era del post Covid. È iniziata la nostra controffensiva contro il virus. Il vaccino è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo».

