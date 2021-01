Riforma dei municipi, Crivello: “Si vogliono trasformare in passacarte dell’ufficio di Bucci”

Genova. La giunta comunale genovese, retta dal centrodestra e dal sindaco Marco Bucci, ha avviato una riforma del sistema dei municipi che non piace all’opposizione (e in parte neppure alla maggioranza) e che sta sollevando aperte critiche ormai da settimane. Sul tema anche l’intervento del consigliere comunale della Lista Crivello, Gianni Crivello, che riceviamo e pubblichiamo.

“Ho deciso di intervenire dopo aver letto dichiarazioni e ricostruzioni politiche in riferimento ai ruoli dei municipi che non corrispondono alle esperienze di questi anni e che non trovano nessun riscontro nel programma elettorale del candidato Bucci e tantomeno nel documento programmatico del sindaco in carica.

... » Leggi tutto