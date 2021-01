Coronavirus, la curva del contagio è tornata a crescere: “Era previsto, nessuna pressione sugli ospedali”

Genova. In questi giorni il sistema sanitario regionale sta registrando una inversione di tendenza per quanto riguarda i casi di contagio da coronavirus, che dopo settimane di seppur lenta decrescita, in questi giorni sono tornati a crescere, producendo un maggior numero di ricoveri e di terapie intensive.

Terza ondata? Ancora presto per dirlo: “Stiamo scontando il maggior numero di contatti avvenuto nei giorni prima di natale – spiega il governatore Giovanni Toti durante il consueto punto stampa sulla situazione nella nostra regione – che con i consueti periodi di incubazione si sta manifestando adesso. Attendiamo che invece nei prossimi giorni si facciano sentire le misure prese dal governo per le festività”.

... » Leggi tutto