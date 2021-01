Covid, Lega Giovani Imperia: «Nulla è stato fatto, come si possono riaprire le scuole superiori?»

Imperia. «Il Governo sta mettendo a rischio la salute di milioni di studenti e dei loro familiari – dichiara Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale del movimento giovanile della Lega – Vogliono imporre il rientro in presenza il 7 gennaio, ma in più di un mese di didattica digitale integrata nulla è stato fatto di concreto dall’Esecutivo per consentire una ripresa in presenza in sicurezza».

