Dal Governo critiche alla sanità delle Regioni «Ora basta. Finiamola di sorridere alle riunioni e spargere veleno subito dopo»

Genova. «E basta ora. È tutta la mattina che leggo e sento esponenti e consulenti di Governo che stanno lì a litigare sulle poltrone e a criticare la sanità delle Regioni. Non sappiamo ancora quanti vaccini arriveranno, di sicuro ne hanno comprati pochi. Pasticci sulle siringhe che ci hanno mandato sbagliate e stiamo usando le nostre, ancora non si sa quanto personale hanno arruolato (e hanno voluto farlo loro per forza) e il sistema informatico per il censimento dei vaccinati lo stanno studiando ora». A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti tramite un post sulla sua pagina Facebook

