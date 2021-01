Furto di dati ai clienti di Ho Mobile, assalto ai negozi di telefonia per sostituire la Sim

Genova. L’operatore telefonico Ho Mobile – in pratica il brand low cost di Vodafone – ha annunciato di essere stato vittima di un attacco informatico che ha portato al furto dei dati di alcuni clienti in Italia. La conferma è arrivata oggi dopo le notizie trapelate negli ultimi giorni del 2020. E anche a Genova è assalto ai negozi di telefonia per sostituire le schede Sim e proteggersi da eventuali rischi legati alla possibile clonazione del numero di telefono.

“Ti scriviamo per informarti che purtroppo ho. Mobile, come numerose altre aziende, è rimasta vittima di crimini informatici che si sono intensificati durante la pandemia – è il testo del messaggio ricevuto oggi da alcuni clienti -. Da analisi approfondite, tuttora in corso e in stretta collaborazione con le autorità inquirenti, è emerso che è stata sottratta illegalmente una parte dei tuoi dati con riferimento solo ai dati anagrafici e dati tecnici della tua Sim“.

... » Leggi tutto