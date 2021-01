Minacce social al virologo Bassetti dopo il vaccino anti-Covid: “Prevedo tempi bui”

Liguria. Nel giorno del Vaccine Day a ricevere una delle prime dosi del vaccino anti Covid-19 anche il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: “Mi sento più forte! – le parole dell’infettivologo dopo la vaccinazione – è iniziata un nuova era, speriamo sia l’era del post Covid. È iniziata la nostra controffensiva contro il virus. Il vaccino è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo”.

Il gesto e le parole di Bassetti hanno però scatenato contro di lui l’ira dei No-Vax, che negli ultimi giorni lo hanno insultato e minacciato su Facebook: “Sono stato insultato, minacciato e deriso da gente ignorante che non meriterebbe neanche di stare sulle piattaforme social – racconta il medico –; è una vergogna quello che sta succedendo a chi difende i vaccini e i benefici che hanno portato e porteranno”.

