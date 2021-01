Scuola, anche la Liguria è pronta a un’ordinanza per rinviare la riapertura dopo il 7 gennaio

Genova. Anche la Liguria è pronta ad adottare un’ordinanza per rinviare l’apertura delle scuole superiori. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa. “Se è indispensabile lo faremo, mi auguro che non lo sia e che il governo ci dia indicazioni su dove stiamo andando – ha commentato -. Non vorrei che nell’incertezza si aprano i licei per due giorni e poi si crei una situazione surreale per cui restano chiuse quattro settimane dopo aver cambiato le norme di contenimento del Covid”.

Tutto dipenderà insomma dalle decisioni del consiglio dei ministri convocato per questa sera. Con le regole attuali il 7 gennaio le scuole superiori riapriranno con lezioni in presenza al 50% in tutto il Paese. Ma con la nuova ordinanza del ministero della Salute, che vorrebbe abbassare le soglie di rischio calcolate sull’indice Rt, dall’11 gennaio la Liguria potrebbe tornare in zona arancione o addirittura rossa, “cosa che non possiamo escludere – ricorda Toti – se il governo deciderà una stretta sui parametri di valutazione”, col rischio di dover sospendere ancora una volta le lezioni in presenza.

