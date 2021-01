Ventimiglia, il sindaco Gaetano Scullino: «Assolutamente favorevole al vaccino anti Covid»

Ventimiglia. Sui vaccini e la campagna avviata contro il Covid 19 interviene anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino: «Sono assolutamente favorevole al vaccino anti Covid, quando sarà il mio turno lo farò con serenità, mi fido della scienza e invito i miei concittadini a fare altrettanto. Naturalmente rispetto chi è contrario ma credo sia in errore. Purtroppo il governo non è ancora riuscito ad effettuare un’efficiente campagna informativa e molte persone sono ancora perplesse, temono che con il vaccino ci sia il rischio di iniettare il virus. Ma non è assolutamente così. Come è stato chiarito dall’Agenzia italiana per il farmaco e dall’associazione medici di famiglia, il virus SARS-CoV-2 infetta le persone con una proteina di superficie, denominata Spike, che agisce come una chiave permettendo l’accesso dei virus nelle cellule, in cui poi si può riprodurre. Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina Spike e quindi impedisce l’infezione delle cellule.

