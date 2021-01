“Befana solidale”, torna l’iniziativa benefica di Fiat 500 Club Italia per il Gaslini

Liguria. Anche quest’anno la Befana giungerà all’ospedale “G. Gaslini” di Genova a bordo degli storici “cinquini” del Fiat 500 Club Italia. Nonostante alcune modifiche al programma, rese necessarie dall’emergenza sanitaria in corso, uno dei più importanti e longevi appuntamenti con la solidarietà messi in campo dal Fiat 500 Club Italia si svolgerà comunque, seppur in forma ridotta.

Domani, mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’Italia è in zona rossa e quindi uno spostamento di mezzi e persone come quello che di consueto si genera in occasione dell’evento (con Cinquecentisti che provengono da varie zone della Liguria e dal basso Piemonte e rappresentanze da altre parti del Pese) non è possibile. Nonostante ciò, una piccola delegazione sarà presente al mattino accanto a “La Band degli Orsi” (l’organizzazione che si occupa dell’assistenza alle famiglie dei piccoli ricoverati).

