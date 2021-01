Coronavirus, cluster di Casa Serena: infermieri dell’Asl e dell’Adi per fronteggiare emergenza

Sanremo. Nel pomeriggio presso la Direzione Generale di Asl1 a Bussana di Sanremo si è svolto un incontro tra la Direzione Generale di Asl1, con in testa il Direttore Sanitario di Asl1 Michele Orlando, e Casa Serena, alla presenza dell’assessora ai servizi sociali del comune di Sanremo Costanza Pireri e del dottor Leodino Guadagno, direttore sanitario della RSA. L’incontro è stato svolto per affrontare l’urgenza che si è venuta a creare nell’ambito della struttura Casa Serena, in conseguenza del cluster che si sta registrando con la positività al COVID-19 di numerosi ospiti e personale sanitario, con un peggioramento della situazione contagi rispetto a quanto monitorato giornalmente dall’ASL sino ad oggi.

