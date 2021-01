Coronavirus, la previsione di Toti: “In Liguria Rt intorno a 1, non siamo da zona rossa”

Genova. “Immaginiamo che nel prossimo report l’Rt sia esattamente a cavallo di 1, cioè tra 0,98 e 1,01. È una definizione che comporterà qualche riflessione, ma siamo esattamente a cavallo tra zona gialla e zona arancione”. E in ogni caso “la zona rossa con questi dati non è nel novero delle cose“.

Il presidente Giovanni Toti durante il consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus non prevede lo scenario peggiore. A scoprire le carte sarà l’ordinanza del ministro Speranza che arriverà venerdì o sabato in base ai dati del 34esimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, ma col nuovo sistema di attribuzione delle zone contenuto nel decreto legge approvato la scorsa notte dal Consiglio dei ministri (e che, al momento in cui pubblichiamo questo articolo, non è ancora apparso in gazzetta ufficiale).

