Genova. È prevista per oggi, martedì 5 gennaio, la consegna da parte della Struttura commissariale per l’emergenza di 15 “pizza box” contenenti 17.550 dosi che si aggiungono alle 18.720 dosi già consegnate lo scorso 30 dicembre, per un totale di oltre 36.000 dosi. La prossima settimana dovrebbero essere consegnati ulteriori 17 “pizza box” contenenti 19.890 dosi.

... » Leggi tutto