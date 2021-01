Toti conferma: “Nessun sostegno a Conte”. Ma poi apre a un governo di unità nazionale

Genova. “Se il governo Conte ha la forza di andare avanti lo faccia in fretta e buona fortuna. Come Cambiamo! abbiamo già chiarito la nostra totale indisponibilità a dare un sostegno di qualsiasi forma all’attuale maggioranza“. Il presidente Giovanni Toti non apre la porta al premier e in un post su Facebook definisce “grottesca, se non fosse drammatica, la discussione che va in scena da giorni sulla crisi di governo e i vari penultimatum che si susseguono quotidianamente”.

Dunque porte sempre chiuse, come chiuse sono rimaste qualche giorno fa quando il presidente del Consiglio aveva avviato la cosiddetta “operazione responsabili” per cercare un appoggio esterno nel caso in cui Renzi e Italia Viva avessero fatto venir meno la fiducia. Eppure non è escluso che il manipolo di parlamentari fedeli a Toti possa avere un ruolo. Non oggi, ma in un eventuale scenario di larghe intese che traguardi la fine naturale della legislatura.

... » Leggi tutto