Vaccino anti Covid, in Liguria superato il 50% delle dosi ma mancano le siringhe da Roma

Genova. Sono 2.869 i vaccini anti-Covid somministrati oggi in Liguria, cifra che fa raggiungere il 53% delle dosi finora consegnate per un totale di circa 8.400 dall’inizio della campagna sul personale sanitario e sulle rsa. Sono i numeri forniti oggi in conferenza stampa dal presidente Giovanni Toti: “Sono molti di più rispetto alla pianificazione settimanale e giornaliera necessaria per esaurire la prima fase”.

Tuttavia non mancano gli imprevisti, soprattutto per quanto riguarda le siringhe per l’inoculazione. “Sono arrivate dalla struttura commissariale di Roma siringhe da 5 millilitri adatte per la miscela del vaccino ma non per iniettarlo – ha spiegato Toti -. Per questa operazione serve una siringa da 1 millilitro. Questo non ha comportato problemi perché stiamo usando siringhe già in possesso del sistema sanitario regionale. Qualcuna è arrivata oggi da Roma. Ci auguriamo che questo disguido possa cessare quando i numeri diventeranno più imponenti”.

