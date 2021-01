Covid, l’appello dei sindacati: “Le scuole vanno riaperte in sicurezza, si attivino le prefetture”

Liguria. “Si attivino le prefetture, basta rimpalli di responsabilità, le scuole vanno aperte in sicuerezza” Così le organizzazioni sindacali che ieri hanno incontrato Regione Liguria per discutere sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza per gli studenti delle scuole superiori.

“L’obiettivo – spiegano da Cigl, Cisl e Uil – era coordinare le azioni messe in campo dai prefetti, che rischiano di essere disomogenee fra le province liguri e di non garantire la sicurezza di utenti e lavoratori della scuola e dei trasporti. Il confronto ha scontato la difficoltà figlia della scelta del Governo di parcellizzare la discussione. Restano irrisolti molti aspetti, primo fra tutti la gestione del monitoraggio sanitario e della tutela della sicurezza di studenti e lavoratori”.

