Covid, niente eventi né fiere ma la focaccia di Recco ‘vince’ sui social

Recco. Chiuso il 2020 il Consorzio della Focaccia di Recco traccia il consueto bilancio di fine anno che, non è come sempre un lungo ed entusiasmante elenco di eventi, iniziative, incontri, manifestazioni, fiere, press tour, educational e show cooking.

No niente di tutto questo all’epoca Covid. In un anno in cui gli eventi fisici sono totalmente mancati, in attesa di ritornare alla normalità, il mantenimento dei rapporti diretti col pubblico sono obbligatoriamente passati attraverso i canali social con Facebook e Instagram che, con un costante incremento sia in termini di followers che di reazioni, hanno regalato alla Focaccia di Recco grandi consensi.

... » Leggi tutto