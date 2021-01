Covid, sono 365 i nuovi positivi: +89 nel savonese

Liguria. Sono 365 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4.586 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici rapidi registrati oggi è pari a 1.892.

Dei nuovi positivi, 89 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 42 nuovi casi. Altri 140 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 58 sono residenti in Asl4. Altri 36 sono stati riscontrati in Asl5.

