Covid, Toti: “Rt in Liguria appena sotto l’1. Scuole superiori in classe al 50% da lunedì”

Genova. “Secondo i dati comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità, nei prossimi due giorni valuteremo il colore della zona in cui verrà collocata la nostra regione a partire da lunedì prossimo. L’Rt resta appena sotto l’1, così come è sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera”. Lo ha spiegato il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina facebook al termine della riunione con la struttura commissariale nazionale sul piano vaccini.

Quindi, ricorda il governatore: “Domani per i ragazzi delle elementari e delle medie sarà il giorno del ritorno a scuola, mentre le superiori cominceranno comunque lunedì prossimo al 50%, ovvero metà alunni in presenza e metà in didattica a distanza”.

... » Leggi tutto