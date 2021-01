Sanremo. «Quest’anno la situazione di bambini e ragazzi disabili a scuola è ancora più pesante. In molte scuole continuano a mancare gli insegnanti di sostegno e gli educatori scolastici non sono stati assegnati. Fra la ministra Azzolina e le famiglie non c’è dialogo e l’inclusività di questi ragazzi è completamente lasciata all’abbandono».

... » Leggi tutto