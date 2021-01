Il Genoa lotta ma non basta: 2-1 Sassuolo al Mapei Stadium

Reggio Emilia. Oggi allo stadio Mapei di Reggio Emilia va in scena la sfida tra lo scoppiettante Sassuolo di mister Roberto De Zerbi ed il ritrovato Genoa allenato da Davide Ballardini. Dopo una super partenza i neroverdi stanno un po’ accusando probabilmente i numerosi scontri ravvicinati, visto che nell’ultimo match disputato hanno subito addirittura cinque gol contro la gagliarda Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Dal canto loro invece i rossoblù, in seguito ad una prima parte di stagione a dir poco tremenda, sembrano essere riusciti a ritrovare se stessi grazie al cambio in panchina: il Grifone infatti è riuscito a collezionare due risultati utili consecutivi e, nella partita odierna, non avranno nessuna intenzione di fermarsi.

Per riscattare la rovinosa goleada subita contro la Dea De Zerbi ha schierato i suoi con un propositivo 4-2-3-1: Consigli in porta, Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio in difesa, Magnanelli e Locatelli invece mediani scelti per servire i trequartisti, ovvero Berardi, Djuricic e Boga incaricati di dare supporto al sempre frizzante Ciccio Caputo. In panchina si sono accomodati Bourabia, Chiriches, Defrel, Kyriakopoulos, Lopez, Marlon, Obiang, Pegolo, Peluso, Raspadori, Tojan e Traorè.

