Nuovo decreto, ecco cosa si può fare e non fare fino al 15 gennaio

Liguria. Un continuo passaggio da giallo, arancione, rosso. Diversi sono stati i “colori” dell’Italia durante gli ultimi mesi e in particolare le festività natalizie. Ma quale sarà lo scenario che ci aspetta? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Nella serata di ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto contenente le misure anticovid decise dal consiglio dei ministri che prevedono il rientro a scuole per le superiori l’11 gennaio (cominceranno regolarmente domani, invece, elementari e medie) e stabiliscono le regole per il periodo fino al 15 gennaio (o quasi) data di scadenza del Dpcm in vigore.

... » Leggi tutto