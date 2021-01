Savona, Epifania in “zona rossa”: strade deserte e parcheggi vuoti

Savona. Una Befana “rossa“ ha svegliato Savona e portato nella calza sicuramente un raggio di sole dopo lunghi giorni di freddo, neve e pioggia sulla costa. Ma in questa giornata di “zona rossa” le strade della città sono praticamente deserte.

Poca gente in giro e pochissime vetture per strada. Per quanto riguarda la viabilità, lo scenario accomuna in questa tarda mattinata Varazze, Celle, Albisola e la città della Torretta che, come dimostrano le immagini, si presenta con un nastro d’asfalto luccicante per le recenti piogge ed inconsueto.

... » Leggi tutto