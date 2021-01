Serie D, Imperia contro Vado: la cronaca in diretta

Imperia. Il campionato di Serie D girone A scende in campo nel giorno dell’Epifania per disputare gli incontri della dodicesima giornata. Ci sono ancora squadre che devono recuperare uno o due incontri; il Borgosesia addirittura tre. Tuttavia la classifica ha iniziato a delinearsi in maniera significativa e il Vado si ritrova in zona retrocessione, con soli 8 punti all’attivo in 11 incontri disputati.

Oggi i rossoblù sono ospiti dell’Imperia, neopromossa che, a parità di partite giocate, ha raccolto 6 punti in più e pertanto viaggia nelle posizioni intermedie della graduatoria.

