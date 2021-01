World League: ecco il Settebello per Debrecen

Genova. Un classico per esorcizzare la pandemia. Il 2021 della pallanuoto sia apre con una partita storica tra i campioni del mondo e i campioni d’Europa: venerdì 8 gennaio a Debrecen alle ore 18,30 c’è Ungheria-Italia, quel quarto di finale della World League 2020 che si doveva disputare lo scorso 17 marzo a Firenze e che fu rinviato per gli effetti legati al Covid-19.

La fase europea del torneo mondiale qualificherà le migliori tre squadre alle final eight in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio. Da venerdì 8 a domenica 10 gennaio tutti nella bolla di Debrecen. Formula asciugata e tutti in bolla per prevenire i rischi di contagio da Covid-19. La Spagna, già in semifinale, e la Serbia, alle semifinali per il quinto posto, giocheranno comunque una partita di ingresso nel torneo che non influirà sul prosieguo degli incroci.

