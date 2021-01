AsinOlla, didattica outdoor con animali e natura per l’anno scolastico 2021-2022

Pietra Ligure. Ad AsinOlla prosegue il nuovo progetto di didattica outdoor e per l’anno scolastico 2021-2022 sono aperte le iscrizioni fino al prossimo 31 gennaio. Il parco natura di Pietra Ligure è stato fin da subito in prima linea per l’emergenza Covid, con la creazione di nuovi spazi da dedicare ai giovani alunni.

Tanti genitori, tante mamme e papà, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure: “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo) – I nostri bambini li vogliamo Asini”, un progetto pedagogico-educativo per imparare con gli animali e dagli animali, in mezzo alla natura e dalla natura.

