Caos autostrade, Vaccarezza: “Ricadute pessime in ogni settore, serve rete viaria degna di questo nome”

Liguria. “La Liguria ha bisogno di infrastrutture, di una rete autostradale diversificata ed efficiente. Non si può pensare di vivere una vita in coda per le mancanze di chi può e deve decidere soluzioni per dare al territorio una rete viaria degna di questo nome”.

Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza commenta la situazione sulle autostrade liguri di questa mattina. Infatti, oggi nel tratto genovese di ponente della A10, tra Arenzano e Pegli, e in prossimità dell’allacciamento tra la A10 e la A26, si sono create delle code dovute alla chiusura dei caselli di Pra e Pegli per lavori di manutenzione.

