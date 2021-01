Coronavirus, Toti: “Liguria prima regione per vaccini rispetto alla popolazione”

Genova. “Per chi non sapesse leggere i numeri, la Liguria è la prima regione per numero di vaccini sulla base della popolazione ed è anche la regione che sta vaccinando di più in termini assoluti visto il numero di dosi consegnate”. A dirlo è il presidente Giovanni Toti respingendo al mittente le polemiche sui ritardi rispetto ad altre regioni dove la campagna starebbe procedendo più velocemente.

Ad oggi, secondo i dati diffusi dalla stessa Regione nel bollettino quotidiano, in Liguria sono state inoculate 13.275 dosi su 28.595 consegnate, corrispondenti a circa il 46,4%. Rispetto al numero degli abitanti, invece, la Liguria ha già vaccinato lo 0,86%, percentuale che secondo i calcoli dei tecnici sarebbe la più alta in Italia. Le cifre fornite dalla Regione però non corrispondono ai dati del monitoraggio in tempo reale pubblicato dal ministero della Salute, che contiene numeri meno aggiornati e non consente perciò di effettuare una verifica.

