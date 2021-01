E’ morto Solange, il sensitivo di casa a Sanremo

Sanremo. E’ stato trovato morto nella sua abitazione Collesalvetti (Livorno), il sensitivo e personaggio televisivo Paolo Bucinelli, da tutti conosciuto come Solange. Aveva 68 anni.

Sono stati alcuni amici, preoccupati dal fatto che Bucinelli non rispondesse al telefono, a lanciare l’allarme. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’abitazione dell’uomo, per Solange non c’era più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

