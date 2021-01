Meteo Liguria, in arrivo una tregua dal maltempo ma farà ancora freddo

Genova. Ancora molta nuvolosità sulla nostra regione alternata comunque a fasi più soleggiate. Non si esclude qualche precipitazione a Levante nella giornata di oggi. Clima abbastanza freddo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 7 gennaio. Nuvolosità irregolare su tutta la regione e per l’intera giornata con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato specie a ponente. Non si escludono sporadici rovesci sul settore centro-orientale, nevosi sopra i 700-800 metri, tempo asciutto altrove. Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli o moderati da sud-est a levante. Mari: Da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: Pressoché stazionarie o in contenuto aumento le massime a levante. Costa: min +3/5°C, max +7/12°C. Interno: min -8 (vette appenniniche)/ 3°C (fondovalle), max -4/+6°C

