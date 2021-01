Meteo: sulla Liguria sole e nuvole ma farà ancora freddo

Liguria. Ancora molta nuvolosità sulla nostra regione alternata comunque a fasi più soleggiate. Non si esclude qualche precipitazione a levante. Clima abbastanza freddo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 7 gennaio avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione e per l’intera giornata con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato specie a ponente. Non si escludono sporadici rovesci sul settore centro-orientale, nevosi sopra i 700-800 metri, tempo asciutto altrove.

