Morì cadendo dal balcone di un albergo, petizione al presidente Mattarella: “Verità e giustizia per Martina”

Genova. Ha raccolto oltre 79 mila firme una petizione indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere verità e giustizia per Martina Rossi.

La giovane era morta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca in Spagna mentre era in vacanza con amiche. Per i genitori tentò di sfuggire a uno stupro. In primo grado erano stati condannati a sei anni per morte come conseguenza di altro reato e tentato stupro Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, due ragazzi aretini che la giovane aveva conosciuto durante le vacanze. In appello i giudici hanno assolto i due dal tentato stupro. Il primo reato è stato prescritto. Pende in Cassazione il terzo grado: l’udienza è fissata per il 21 gennaio.

