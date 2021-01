Quarto, nuovo supermercato e box in via Carrara: Tursi propone variante al Puc

Genova. Un nuovo supermercato, con annesso parcheggio e autorimessa, al posto dei campi da pallone dei Salesiani, che saranno ricostruiti sul tetto della nuova struttura, con tanto di spogliatoi e area bar. Queste le prime linee del progetto pensato per l’area del Don Bosco adiacente a via Carrara, nel quartiere di Quarto, e che per la sua realizzazione la giunta comunale ha approvato una modifica al Puc, che sarà discussa dal consiglio comunale.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 1500 metri quadrati di superficie di vendita (il massimo della categoria “media”), con la possibilità di costruire due piani interrati di parcheggi per un totale massimo di 5200 metri quadrati. La copertura, come detto, dovrà essere destinata ad area sportiva “gravata di uso pubblico permanente con l’inserimento di locali a servizio dell’impianto sportivo”. Consentite eventuali varianti in corso d’opera, a patto che non comprendano le destinazioni d’uso.

... » Leggi tutto