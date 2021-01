Rapallo, presentato il progetto per la ricostruzione della diga del porto turistico

Rapallo. Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto di messa in sicurezza del Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” di Rapallo, focalizzato sulla realizzazione della nuova diga foranea, alla presenza del sindaco Carlo Bagnasco, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dell’amministratore delegato di Bizzi & Partners, Davide Bizzi.

Il progetto ha l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza dell’abitato di Rapallo, una tra le più belle ma anche maggiormente vulnerabili località della costa ligure, ed è focalizzato sulla ricostruzione e potenziamento della diga foranea, in particolare della sezione denominata “Molo Sud” che costituirà il bastione di difesa dagli eventi meteomarini avversi. In via subordinata, l’opera riguarderà altresì la ricostruzione del Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” con l’obiettivo della sua piena riattivazione e le conseguenti ricadute economiche sul territorio.

... » Leggi tutto