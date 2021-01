Sex toys nel distributore, Melgrati: “Inaccettabile che bambini vedano prodotti porno mentre comprano bibite”

Alassio. Sono moltissimi i commenti social sul caso del proprietario di un distributore che vendeva materiale considerato pornografico e la maggior parte sono di piena solidarietà a Simone Russo, multato con una sanzione molto salata, 16.000 euro. Molti se la prendono con i vigili che – a loro detta – “chiuderebbero un occhio su spaccio ed extracomunitari”, ma li hanno avuti ben aperti davanti ad un italiano venditore di prodotti sexy, multandolo in modo pesante.

Insomma la polemica si infiamma e il sindaco Melgrati risponde così ai microfoni di IVG.it: ” Sono sorpreso che questo sia diventato un caso. Dobbiamo lasciare che un esercente in pieno centro, vicino ad una chiesa, dove vanno i ragazzi a prendere le bibite venda falli finti, vibratori, gel e le bambole gonfiabili? Se la gente ha piacere di vedere questo vuol dire che la morale è finita. A me non interessa se in altre località ci siano o meno, ricordando che lo stesso esercente una volta aveva la vendita di questi prodotti in una parte riservata nella quale era indicato materiale riservato a soli adulti, adesso, invece, sono vicini alle bibite dove vanno i ragazzini”.

