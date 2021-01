Ata Savona, all’asta 20 posti auto: avviso pubblico per la vendita

Savona. Ata Spa vende tramite asta pubblica 20 auto scoperti situati nel piano strada nell’area tra via San Michele e via Servettaz, nella zona ex parco Doris di Savona, a meno di 200 metri dal mare.

“L’obiettivo – spiega Gianluca Tapparini, amministratore unico ATA Spa – è quello di rendere disponibili questi posti auto, destinabili ad uso privato o professionale, alle migliori condizioni economiche possibili, lasciando aperta la possibilità di agevolazioni per acquisti cumulativi interessanti per aziende, categorie ed associazioni”.

