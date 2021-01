Fontana di piazza Gramsci a Borghetto, il sindaco: “Lavoriamo per dare al paese ciò di cui ha bisogno”

Borghetto Santo Spirito. “E’ necessario guardare a quello di cui il mio paese ha bisogno ed è indubbio che via Ponti e piazza Gramsci abbiano bisogno non di un ritorno al passato ma di un passo in avanti verso un futuro in cui si sentirà sempre di più il bisogno di tornare a socializzare ed è nostro dovere creare le condizioni affinché ciò possa avvenire”. A dirlo è il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, nella lettera inviata all’associazione Ata Pc, che nelle scorse settimane aveva protocollato in municipio una raccolta firme, sottoscritta da un centinaio di persone, per dire “no” al progetto di trasformazione di piazza Gramsci che prevedeva l’eliminazione della vecchia vasca lì presente.

Rispondendo a Giovanni Altrecati, responsabile per il verde ed i monumenti dell’associazione, il primo cittadino ricorda che “analogamente ad altri interventi programmati da questa amministrazione, tra cui alcuni già approvati, come la riqualificazione dell’area antistante a Torre Rossa, ed altri di prossima approvazione come, ad esempio, la sistemazione del tratto di lungomare antistante a piazza Libertà, la linea guida che abbiamo voluto adottare è quella di creare luoghi destinati alla socializzazione così come sempre enunciato anche nel nostro programma elettorale”.

