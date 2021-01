Imperia, senso unico di viale Matteotti: installato segnale luminoso

Imperia. Installato un segnale luminoso in coincidenza del senso unico di viale Matteotti all’incrocio con via della Rimembranza. «Negli ultimi tempi c’erano stati diversi automobilisti e anche conducenti di mezzi pesanti che si erano immessi in viale Matteotti provenendo da Ponente mettendo a serio repentaglio la loro vita e quella di quanti si stavano muovendo in direzione Porto Maurizio», spiega l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

... » Leggi tutto