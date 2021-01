Cuneo. Condizioni meteo eccezionali a Prato Nevoso, temperature basse ma sole tutto il giorno e neve fredda, quella che scricchiola quando ci passa sopra lo sci. La nazionale italiana paralimpica di sci e snowboard si allena a Prato Nevoso fino al 9 gennaio 2021 (fino all’11 gennaio per lo snowboard) in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo a Sion-Veysonnaz in Svizzera dal 16 al 28 gennaio 2021 (slalom speciale, slalom gigante, super G e discesa libera).

