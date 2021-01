LND: Sibilia presidente per il prossimo quadriennio

Come volevasi dimostrare. Ciò che era nell’aria da tempo si è definitivamente materializzato.Dopo la rielezione di Mauro Balata alle Lega Serie B si profila una nuova conferma anche nei dilettanti. L’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società della Serie D, riunita a Roma, ha designato infatti all’unanimità il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia quale candidato unico alla Presidenza della LND anche per il prossimo quadriennio.

Le 104 società presenti in sala o rappresentate con delega hanno indicato sempre all’unanimità Ettore Pellizzari come candidato Vice Presidente Vicario, Stella Frascà e Daniele Ortolano come Consiglieri Federali Nazionali e i componenti del collegio dei revisori dei conti. Sono stati eletti, nell’occasione, i tre Delegati Assembleari Effettivi Francesco Bravini, Francesco Imperato e Pasquale Paladino, che parteciperanno all’elezione dei vertici LND. Le società hanno poi votato all’unanimità la conferma della disputa dei Play Off e Play Out secondo la formula consolidata, e il posticipo al 13 febbraio della ripresa del Campionato Juniores.

