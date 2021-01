Riforma municipi, anche la Cgil boccia il disegno di Tursi: “I territorio sarebbero abbandonati”

Genova. “Lo scorso 30 dicembre la Giunta Comunale ha emanato una bozza di modifica dello Statuto comunale relativa al decentramento e le funzioni dei municipi. Una delibera che di fatto sancisce la fine dei Municipi, eliminando le competenze sul territorio a favore di un pesante accentramento delle decisioni”.

A dirlo la Cgil Genova, che boccia su tutta la linea la riforma imbastita da Tursi per il decentramento: “Ritieniamo che i municipi rappresentino un bene prezioso per le persone essendo di fatto le Istituzioni più vicine alla cittadinanza e al territorio, una presenza che consente uno scambio capillare con i cittadini soprattutto in quelle aree periferiche, sempre più complesse e problematiche, dove già oggi è difficile dare delle risposte. Con questa riforma verrebbero cancellati i pochi fondi annuali destinati ai Municipi per gli interventi su verde, manutenzioni stradali, scuole, con la inevitabile conseguenza di un territorio sempre più abbandonato e trascurato e bisognoso di risposte anche sul piano sociale”.

