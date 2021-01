Sampdoria: esce Ramírez, entra Zaza?

Genova. Partiamo da una notizia resa nota direttamente dalla Sampdoria, che ha ufficializzato la risoluzione consensuale, con la Vis Pesaro, del prestito di Tommaso Farabegoli, ceduto però, nel contempo, alla FeralpiSalò, sempre a titolo temporaneo.

Passando alle illazioni, che circolano in rete, oltre a nomi già usciti del bresciano Stefano Sabelli e dello spezzino Salva Ferrer, per coprire la lacuna nel ruolo di vice Bereszyński, è sbucato fuori, a sorpresa, quello di Lorenzo De Silvestri, che magari tornerebbe anche volentieri in quel di Bogliasco, ma che difficilmente Siniša Mihajlović lascerà partire da Bologna.

