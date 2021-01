Sanremo, cluster a Casa Serena. I partiti e i movimenti di sinistra: «La priorità ora è salvaguardare la salute di anziani e personale»

Sanremo. «Siamo costretti a riprendere il problema di Casa Serena, unica RSA pubblica nel nostro Comune, che è da mesi all’attenzione anche dei cittadini per la scelta del Comune di venderla, privatizzandola completamente, per fare cassa. Ora è balzata alle cronache nazionali per la grave situazione determinata dal contagio di Coronavirus che ha colpito la maggioranza sia degli anziani ospiti sia del personale socio sanitario.

... » Leggi tutto