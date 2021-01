Sanremo. Potrà diventare anche un albergo. Dare in concessione Villa Angerer e il suo parco è, per la seconda volta, nelle intenzioni di Palazzo Bellevue. Si cerca di nuovo di riportare a vecchi splendori quello che è forse il miglior esempio di stile Liberty in Riviera. Era stato ristrutturato solo in parte durante il primo mandato Biancheri ed è oramai chiuso da anni.

